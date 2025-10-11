Enna: inaugurato il nuovo Stosa Store Cucine & Living

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri l’inaugurazione del nuovo Stosa Store Cucine & Living in via Giuseppe Fava 47, a Enna Bassa. Lo showroom ha presentato al pubblico i nuovi spazi espositivi dedicati alle collezioni cucine e living, pensati per offrire progettazione personalizzata, assistenza post-vendita qualificata e promozioni di apertura riservate ai primi clienti.

All’inaugurazione hanno preso parte anche David Sani della Stosa Cucine e il sindaco di Gela, Giuseppe Terenziano Di Stefano, intervenuti per un saluto agli ospiti e per il tradizionale taglio del nastro.

Il nuovo punto vendita rappresenta un’importante novità per il territorio, poiché accompagnerà i clienti in tutte le fasi, dalla progettazione alla finalizzazione dell’acquisto, offrendo consulenza e soluzioni su misura per ogni esigenza.

Con l’apertura dello store di Enna, il marchio Stosa Cucine, già presente in numerose località della Sicilia, rafforza la propria presenza anche nel capoluogo ennese, portando con sé un concept di cucina basato su qualità, design e servizio di alto livello.