Enna: inaugurato il nuovo Centro Anziani “L’Albero d’Argento” del CSI

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Si è tenuta nella giornata di ieri l’inaugurazione del nuovo Centro Anziani “L’Albero d’Argento”, promosso dal CSI Comitato di Enna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un punto di riferimento inclusivo, dedicato alla socializzazione, al benessere e alla promozione dell’attività motoria e ricreativa per la terza età.

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Alla cerimonia d’apertura hanno preso parte numerosi cittadini, tesserati e rappresentanti del territorio, che hanno accolto con entusiasmo e partecipazione la nascita di questo nuovo spazio d’incontro.

Durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione di ieri, il Presidente del CSI Comitato di Enna, Salvino Bombara, ha espresso profonda soddisfazione per l’avvio del progetto: “L’inaugurazione de ‘L’Albero d’Argento’ rappresenta un passo fondamentale per il nostro Comitato e per tutta la comunità di Enna. Gli anziani sono la memoria storica e la risorsa più preziosa del nostro territorio: offrire loro un luogo accogliente dove stare insieme, fare attività e condividere momenti di serenità è per noi un dovere e motivo di grande orgoglio. Questo centro vuole essere una casa sempre aperta al dialogo e alla socialità.”

A seguito del taglio del nastro, il centro avvierà a breve le sue attività operative, proponendo laboratori, incontri ricreativi e iniziative dedicate al benessere e alla salute degli iscritti.