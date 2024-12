Enna: inaugurato il “Christmas Village Tour” tra divertimento e solidarietà

PUBBLICITÀ

È stato inaugurato ieri, di fronte all’eremo di Montesalvo ad Enna, il “Christmas Village Tour”, un’iniziativa che unisce la magia del Natale alla solidarietà e alla sostenibilità. Questo progetto, nato nel 2018 da un’idea del Team D9 e del Gruppo Di Martino, vuole portare gioia e speranza a tutti i bambini, in particolare ai meno fortunati.

Al centro dell’iniziativa c’è un tir speciale, offerto dalla F.lli Di Martino, allestito come una magica casa di Babbo Natale. All’interno, i bambini vengono accolti in un’atmosfera incantevole, con pavimenti in legno, finestre decorate con neve e una grande poltrona rossa dove Babbo Natale attende i piccoli visitatori. All’esterno, le luci natalizie completano l’atmosfera natalizia.

Il cuore del progetto è il messaggio di solidarietà: i bambini possono donare i loro giochi dismessi che, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, saranno distribuiti ai bambini meno fortunati. Ogni piccolo gesto si trasforma così in un grande dono per chi ne ha più bisogno.

Nel chiostro dell’Eremo di Montesalvo, il “Christmas Village Tour” propone anche un ricco programma di attività: degustazioni di prodotti locali, un suggestivo presepe vivente e diverse attività ludiche dedicate ai più piccoli.

Il Gruppo Di Martino negli ultimi mesi ha adottato il verde pubblico dell’area di Montesalvo e ripristinato la storica fontana di Piazza Europa. Con questa iniziativa conferma ancora una volta il proprio impegno per la città di Enna.