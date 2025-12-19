Enna: inaugurate “Le Case del Natale” di Confartigianato e DMO Sicilia Centrale

PUBBLICITÀ

Tre luci tornano ad essere accese tra via Roma e Piazza Bovio ad Enna sino al prossimo 23 dicembre, dimostrando che dare vita ad un nuovo corso per l’artigianato ed il commercio ennese, riscoprendo i talenti, lo spirito solidale e la bellezza delle tradizioni locali, è possibile unendo le forze.

È questo il senso del percorso diffuso realizzato da Confartigianato Enna assieme alla DMO-UKE Sicilia Centrale, trasformando tre negozi sfitti in altrettante “Case del Natale”.

Il calendario di eventi che arricchisce il Natale in città ha il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna e si avvale della preziosa collaborazione dell’Istituto Professionale Statale “Federico II” di Enna, con protagonisti gli studenti in più momenti, dell’associazione Libri & Altrove che esporrà alcune opere pittoriche, del comitato di quartiere San Tommaso, della società Dante Alighieri di Enna e degli studenti della facoltà di Architettura dell’Università Kore di Enna che hanno progettato gli allestimenti delle case.

I tre spazi espositivi sono distinti da un tema specifico, “la Casa dei Sapori”, “la Casa della Creatività” e “la Casa del Territorio”, mentre si alternano degustazioni dolci e salate tipiche della tradizione locale.

“Questo progetto parte dal Natale – sottolinea Luigi Ricerca, vicepresidente di Confartigianato Imprese Enna e presidente della categoria comunicazione e servizi innovativi – per realizzare una visione condivisa che guarda alla costruzione progressiva del futuro nella nostra città. Con la DMO-UKE della Sicilia centrale condividiamo non soltanto l’amore per il territorio ma anche e soprattutto la voglia di impegnare le nostre risorse progettuali all’interno di una rete che porti al rilancio complessivo della nostra città, partendo da quelle aree che chiedono un intervento più mirato ed urgente. Abbiamo subito trovato una disponibilità tanto spontanea quanto importante alla collaborazione dal comitato di quartiere San Tommaso, dall’associazione Libri & Altrove e dalla società Dante Alighieri, come dall’Istituto Federico II e dalla facoltà di Architettura della Kore. Questa condivisione di idee, assieme alla presenza attiva delle nostre imprese, è il primo motore che si accende per un percorso che intende continuare nel tempo per portare il necessario cambiamento”.

Un progetto che ha trovato accoglienza anche dall’amministrazione comunale Dipietro, con gli assessorati alle Attività Produttive e agli Spettacoli.

“Abbiamo subito condiviso l’iniziativa di Confartigianato e DMO-UKE Sicilia Centrale – racconta Nicola De Luca – perché realizza uno degli obiettivi su cui intendiamo lavorare come amministrazione comunale, rivitalizzare il commercio del centro storico attraverso iniziative condivise, anche facendo rivivere i locali sfitti, e soprattutto perché non è un’iniziativa estemporanea ma pensata per ripetersi ed essere messa a sistema”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Libero Consorzio Comunale, Piero Capizzi, che afferma: “Sostenere eventi che rimettono al centro il territorio, le sue tradizioni, i suoi sapori è un dovere a cui l’Ente che rappresento assolve con particolare piacere ed impegno. La proposta che arriva con le Case del Natale è quella di lavorare concretamente per invertire la tendenza al depauperamento del centro storico di Enna e rivitalizzarlo nel tempo. Per queste ragioni saremo al fianco di chi condivide la visione di un territorio vivo e attraente”.

Importante per l’evento la collaborazione con l’IPS Federico II di Enna, protagonista della degustazione di questa mattina alle 11, su cui la dirigente scolastica Rosaria Di Prima evidenzia: “La partecipazione dell’Istituto Professionale Statale Federico II di Enna alla manifestazione natalizia ‘Le Case del Natale’ rappresenta un’importante occasione educativa e formativa per gli studenti dei nostri tre indirizzi: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e Artigianato per il Made in Italy, e offre loro un’esperienza concreta di professionalità, creatività e responsabilità sociale. L’iniziativa conferma la vocazione dell’Istituto a rafforzare la sinergia con le realtà produttive del territorio e implementa lo sviluppo delle competenze tecnico–professionali e occupazionali degli studenti”.

Un riconoscimento importante per il lavoro fatto a favore dell’iniziativa, come ricorda il presidente della DMO-UKE della Sicilia Centrale, il professore Claudio Gambino dell’Università Kore di Enna: “Va anche all’Università Kore, che continua a credere e a investire nel progetto DMO-UKE come strumento di crescita culturale, formativa e territoriale. Gli studenti di Architettura hanno progettato l’allestimento delle Case del Natale contribuendo in modo concreto e creativo alla qualità del progetto ed alla qualità dell’iniziativa. Il nostro auspicio è che questo spirito di sinergia continui a crescere, in dialogo con tutte le realtà cittadine”.

Di seguito il programma delle giornate de “Le case del Natale”

LE CASE DEL NATALE – ENNA 2025”

TERRITORIO, ARTE, SAPORI E CREATIVITA’

Venerdì 19 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 Degustazione a cura dell’I.P.S. Federico II di Enna

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sabato 20 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “sapori salati e dolci del Natale” a cura delle aziende : Bar Delizia di Filippo Morgano, Tarricrii di Veronica Marotta, “Il dolce” dei fratelli Cascio, “U Pitittu” di Valentino Amaradio, Panificio Kore di Mariangela Di Stefano, Biscottificio Salvatore Spalletta e Acquolina in bocca di Maria Cristina Celsa.

Domenica 21 Dicembre 2025

Ore 17:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia (prodotti per celiaci) ed animazione e face painting per bambini a Cura di Animazione il Delfino

Lunedì 22 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “Rustica”a cura del ristorante La Trinacria di Luigi Mascaro, Pasticceria Mantegna di Mario Mantegna, Panificio Sant’Antonio di Cristian Sutera & C, Caseificio Valvo di Savarese e Principá di Ivan Correnti

Martedì 23 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito Luigia e L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia (prodotti per celiaci)