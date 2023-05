Enna: inaugurata la segreteria della deputata Eliana Longi

Nella giornata odierna è stata inaugurata dal viceministro all’economia e alle finanze Maurizio Leo, presso Palazzo Pollicarini ad Enna, la segreteria politica dell’onorevole Eliana Longi. All’evento erano presenti i circoli di Fratelli d’Italia della provincia e l’onorevole Chiara La Porta.

“Un grande evento per la provincia di Enna – ha dichiarato l’On. La Porta -. Questa segreteria finalmente sarà un punto di riferimento del territorio che sono sicura sarà la casa di tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia del centro Sicilia”.

L’inaugurazione è avvenuta al termine del convegno organizzato da Sicindustria e dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna dal titolo “La riforma fiscale: un nuovo rapporto tra fisco e contribuente”.

“Ogni promessa è un debito – ha affermato l’On. Longi -. Con il viceministro Leo avevamo promesso ed assicurato a Sicindustria e ai commercialisti ennesi vicinanza e un convegno in Sicilia per illustrare la nuova riforma fiscale, ed oggi siamo presenti ad Enna. Come sempre, dal primo giorno del mio mandato, sono vicina alla mia città e alle esigenze del mio territorio”.

“Bisogna intervenire sui tributi locali, ridurre le aliquote ed abbassare la tassazione Irpef, che oggi è pesantissima – ha affermato il viceministro Leo -. Occupazione ed investimenti qualificati devono essere favoriti grazie alle detassazioni: dobbiamo favorire l’investimento qualificato, soprattutto nelle aree interne e svantaggiate”.