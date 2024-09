Enna: inaugurata la sede del consolato onorario della Bosnia Erzegovina per la Sicilia

PUBBLICITÀ

È stata ufficialmente aperta questa mattina ad Enna la sede del Consolato onorario della Bosnia Erzegovina per la Sicilia. A partecipare alla cerimonia di apertura in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore Rosalinda Campanile che sottolinea l’importanza di questa apertura per la città e per l’intera Sicilia.

“Questo evento – argomenta la Campanile – rappresenta un riconoscimento per l’associazione Luciano Lama e Giuseppe Castellano, con la sua storia di solidarietà umana lunga oltre 30 anni. Ma anche per Michele Sabatino, attuale presidente e neo console onorario”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro, stamattina impegnato nella seduta straordinaria di Consiglio Comunale sulla crisi idrica, che ha dichiarato come “il consolato sarà uno strumento per rafforzare i rapporti tra la Sicilia e la Bosnia in tanti campi e rappresenta un grande prestigio per la nostra città”.

“Michele Sabatino è la persona giusta al posto giusto, per la competenza, per la passione e per la sua formazione ideologica e culturale – conclude l’assessore Campanile- e tutta la città di Enna deve sentirsi orgogliosa del premio che questa città oggi ha ricevuto”.