Enna: inaugurata la scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia

Si è svolta ieri, presso la Galleria Civica, l’inaugurazione della Scuola di Formazione Politica Enna-Caltanissetta, promossa da Fratelli d’Italia. Un appuntamento che, come sottolineato dall’on. Eliana Longi, ha rappresentato “un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio e per Fratelli d’Italia”.

“Voglio esprimere la mia più ampia soddisfazione per la riuscita di questo progetto, che rappresenta non solo un’occasione di formazione, ma anche un momento di unità e condivisione politica”, ha dichiarato la deputata ennese.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e l’onorevole Luca Sbardella, che “con i loro interventi hanno saputo raccontare la storia della destra italiana e trasmettere valori e strumenti fondamentali per chi vuole impegnarsi in politica con serietà e passione”. Longi ha inoltre rivolto un ringraziamento alle federazioni provinciali di Enna e Caltanissetta, sottolineando come “la loro collaborazione e dedizione sono state decisive per la progettazione e la riuscita dell’evento”.

All’inaugurazione hanno preso numerosi deputati e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia. Tra gli ospiti istituzionali erano presenti il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il Capogruppo ARS Giorgio Assenza, l’europarlamentare Ruggero Razza, diversi deputati regionali, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro e numerosi assessori della sua giunta, “segno tangibile dell’unità e della coesione del centrodestra”.

Secondo la parlamentare di Fratelli d’Italia, “questo evento ha rappresentato anche un momento di lancio della campagna elettorale per le amministrative, rafforzando la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e sottolineando l’impegno della nostra classe dirigente”.

“La scuola rappresenta un’opportunità unica per formare una nuova classe dirigente, preparata, radicata sul territorio e capace di guidare Fratelli d’Italia e il centrodestra verso importanti sfide future”, ha concluso Longi, evidenziando come “investire sulle persone e sulla formazione politica sia la strada giusta per affrontare con determinazione le amministrative di Enna e per consolidare un progetto politico che guarda al futuro con coraggio, competenza e responsabilità”.