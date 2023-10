Enna: inaugurata la piazza Gino Vetri

PUBBLICITÀ

Questa mattina il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha inaugurato lo spazio pubblico di Piazza Gino Vetri, ex Piazza Santa Maria del Popolo, che viene restituito alla fruizione della città dopo un iter burocratico lungo otto anni. Come ha, infatti, ricordato nel corso del suo breve intervento Dipietro, il progetto di ristrutturazione di questa piazza fu il primo presentato dalla sua amministrazione per ottenere un finanziamento.

PUBBLICITÀ

Il primo cittadino ennese ha ringraziato i partner del progetto di rifacimento, Cna, Confcommercio, Confartigianato, Unione ciechi, Liceo artistico “Cascio”, Confraternita Sacro Cuore di Gesù, Libero consorzio comunale di Enna e il comitato del Quartiere Popolo. Un ringraziamento particolare è stato, poi, rivolto al maestro artigiano Angelo Scalzo che ha donato il restauro di un’opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico nel 1986 e che resterà esposta nella piazza.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha detto Dipietro – per essere riusciti a sconfiggere le tante pastoglie burocratiche che si sono presentate in questo lungo cammino, togliendo finalmente dal degrado una parte importante della nostra città, che potrà adesso godere di uno spazio pubblico moderno e versatile”.