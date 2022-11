Enna: inaugurata la nuova sede dell’Ente Nazionale Sordi

Si è tenuto lo scorso sabato ad Enna l’evento inaugurale che segna l’inizio di un nuovo ciclo di lavori per la nuova sede provinciale dell’Ente Nazionale Sordi. Dopo il taglio del tradizionale nastro rosso e la benedizione dei locali, il commissario straordinario Agata Ardilio, visibilmente emozionata e ben coadiuvata dai suoi collaboratori e volontari locali, ha personalmente accolto tutti gli ospiti nell’aula magna della nuova sede in Via Villarosa. Ha presentato il programma e l’ospite d’onore del breefing, il presidente del CRS ENS Maurizio Giuranna, quindi si è rivolta ai presenti per illustrare brevemente i prossimi incontri in calendario e le iniziative che metterà in campo per il rilancio della sede di Enna che durante e dopo il lockdown e le misure restrittive dovute alla pandemia ha seriamente rischiato di chiudere i battenti.

Soprattutto, si è soffermata sull’obbiettivo di rinsaldare i rapporti sociali e con l’utenza, cosa che già da qualche mese ha iniziato a fare con il supporto diretto del presidente Giuranna e tutto lo staff ENS della Regione Sicilia.

A conclusione del suo intervento, il commissario ha presentato all’uditorio di circa 50 persone, provenienti da varie province siciliane, tutte le professionalità che la stanno sostenendo nel nuovo percorso intrapreso. Ha preso parte all’inaugurazione anche Serena Raffiotta, archeologa e guida turistica, già assessore al patrimonio culturale ad Aidone, che recentemente ha avuto contatti con l’ENS per un progetto di turismo accessibile che coinvolge i comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina e per un progetto di lettura inclusiva della biblioteca comunale di Aidone.

Ha fatto seguito l’intervento del presidente Maurizio Giuranna che ha voluto rivolgere al commissario il suo apprezzamento per il grande lavoro svolto con la ristrutturazione dell’immobile, ma anche con la riorganizzazione stessa sia della sede che dei collaboratori, e anche per l’organizzazione della “piacevolissima serata inaugurale”. Ha quindi ringraziato tutti i presenti, ovvero il consiglio regionale dell’ENS Sicilia, tutti i membri e i delegati provenienti dalle sezioni provinciali Sicilia, e i soci.

“Adesso siamo pronti – ha sottolineato – per fornire maggiori servizi ai sordi del territorio, saremo a fianco del commissario Ardilio per sostenere i progetti di sviluppo della sede di Enna con una attenzione privilegiata al turismo accessibile”.

Dopo alcuni interventi dei soci e un proficuo scambio di idee, è stato proiettato un video realizzato appositamente da Alessandro Blanco, referente provinciale multimedia ENS, che ha mostrato le fasi della ristrutturazione della sede, ne ha spiegato la motivazione e ha illustrato la nuova distribuzione degli spazi. Il breefing si è concluso con un bel momento di convivialità ed un piccolo rinfresco offerto a tutti partecipanti che a fine serata sono stati salutati con un gadget ricordo dell’inaugurazione, realizzato dal commissario e i suoi collaboratori.

“Perchè si possano concretizzare i nostri progetti di crescita a tutela di tutte le persone sorde del territorio – ha ribadito il commissario Ardilio – necessita il supporto alla piccola ma strategica realtà ennese, che con orgoglio rappresento, da parte di tutti gli attori locali. Non può esserci concreta integrazione, finché la disabilità non è tema fondante della cultura e la civiltà del Paese. Spero sinceramente che il progetto Enna Capitale della Cultura 2025 tenga conto anche di questo aspetto. Lavoreremo affinché tutti i sordi siano adeguatamente informati del fatto che l’ENS può sostenerli e tutelarli, affinchè conoscano i servizi a loro dedicati, imparino a comunicare tutti attraverso la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e, permettetemi, si battano insieme a me perché la LIS sia studiata e conosciuta da quanti più abitanti il nostro Paese”.