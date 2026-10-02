Enna, inaugurata la nuova sala espositiva del Convento di San Francesco

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Alla presenza del vescovo della diocesi, del viceprefetto, dei rappresentanti cittadini, diocesani e internazionali delle Confraternite presenti a Enna per il VII Forum Paneuropeo e di una rappresentanza della cittadinanza, è stata inaugurata una nuova sala espositiva all’interno del Convento di San Francesco, sede della Confraternita di Maria SS. Immacolata.

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Il nuovo spazio è stato realizzato con l’obiettivo di valorizzare la statua processionale della Vergine e il patrimonio storico-artistico conservato dalla Confraternita e dal convento.

La storia del complesso francescano è legata anche alla soppressione delle corporazioni religiose del 1866, quando parte del patrimonio librario e artistico del convento e della Confraternita venne acquisito dallo Stato e trasferito, in larga parte, nell’adiacente Museo Civico.

Successivamente i frati tornarono in possesso della chiesa e di una parte del convento, mentre la Confraternita dell’Immacolata riprese le proprie attività.

La nuova sala espositiva si inserisce in un percorso di valorizzazione del complesso che comprende anche il servizio di audioguida multilingue, avviato nei mesi scorsi per accompagnare i visitatori alla scoperta della chiesa e del suo patrimonio storico e artistico.

L’allestimento prevede uno spazio dedicato alla statua processionale dell’Immacolata e alle testimonianze storico-artistiche legate alla vita conventuale e confraternale.

La sala è stata finanziata attraverso le offerte dei fedeli e i contributi della Confraternita, con il coinvolgimento di professionisti, artigiani e volontari.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta nell’ambito delle iniziative legate all’ottavo centenario della morte di san Francesco, che culmineranno il 4 ottobre con una celebrazione nel Duomo di Enna. A presiedere l’inaugurazione è stato il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana.