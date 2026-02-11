Enna: inaugurata la mostra “Disegnare per raccontare” di Marcella Tuttobene

PUBBLICITÀ

Ieri sera, nel suggestivo Palazzo Chiaramonte di Enna, si è svolta l’inaugurazione della mostra dell’artista ennese Marcella Tuttobene, dal titolo “Disegnare per raccontare”, un percorso che attraversa oltre cinquant’anni di arte, ricerca e narrazione visiva.

La serata ha registrato una partecipazione numerosa e calorosa: amici, estimatori e appassionati hanno voluto testimoniare il loro sincero affetto per Marcella. Tra le opere esposte, ogni segno e ogni dettaglio raccontano la costante ricerca dell’artista, un linguaggio capace di trasformare il disegno in memoria, visione e narrazione, dove la semplicità apparente cela una profondità straordinaria.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Manuela Acqua, che ha guidato il dialogo tra i protagonisti della serata. Hanno preso la parola Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale, che ha sottolineato quanto sia prezioso creare spazi in cui l’arte non rimane lontana o astratta, ma diventa esperienza concreta e condivisa, capace di avvicinare la comunità e stimolare curiosità e partecipazione. Marina Taglialavore, presidente del Club per l’UNESCO di Enna, ha evidenziato il valore culturale e umano del progetto, raccontando come iniziative come questa siano fondamentali per trasmettere memoria, sensibilità e valori collettivi alle generazioni presenti e future. Giuseppe Di Forti, presidente della Fondazione Sicana, ha invece posto l’accento sull’importanza di sostenere l’arte locale e di promuovere progetti culturali che sappiano dialogare con la comunità, creando connessioni tra creatività, territorio e persone. Infine, Marcella Tuttobene, protagonista della serata, ha condiviso con il pubblico emozioni profonde, aneddoti, ricordi e il lungo percorso creativo che ha portato alla realizzazione di ciascuna opera, svelando come dietro ogni segno apparentemente semplice ci sia sempre una ricerca intensa, un pensiero, una storia da raccontare. Durante la serata le è stata consegnata una targa speciale per celebrare i suoi oltre cinquanta anni di arte, un riconoscimento al talento, alla dedizione e alla carriera straordinaria dell’artista.

I saluti istituzionali sono stati portati dall’assessore alla cultura di Enna, Giuseppe La Porta, che ha sottolineato l’importanza di eventi culturali di alto livello come occasione di crescita e identità per la città.

La mostra, resa possibile grazie al Club per l’UNESCO di Enna, alla Fondazione Sicana e a Bottega Culturale, celebra la carriera di Marcella Tuttobene, la sua capacità di trasformare il disegno in racconto e la sua dedizione costante all’arte, che continua a emozionare e a far riflettere.

“Disegnare per raccontare” non è solo una mostra, ma un incontro autentico con la storia, la memoria e la visione di un’artista che, attraverso il segno, parla al cuore di chi la osserva.

La mostra è visitabile fino al 15 marzo 2026, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00.