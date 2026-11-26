Enna, inaugurata in Questura «Una stanza tutta per sé» per l’accoglienza delle donne vittime di violenza

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Nel pomeriggio del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il Complesso Giorgio Boris Giuliano della Questura di Enna è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, realizzata in collaborazione con Soroptimist International d’Italia – Club di Enna.

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Si tratta di uno spazio appositamente pensato per accogliere le donne vittime di violenza, nel quale poter raccontare la propria esperienza in un ambiente riservato, protetto e accogliente. Un luogo che vuole favorire l’ascolto e il dialogo, contribuendo a rendere meno difficile il momento della denuncia e il percorso di avvicinamento alle istituzioni.

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Nel corso della cerimonia, il Questore della Provincia di Enna, Cono Incognito, ha espresso un sentito ringraziamento al Soroptimist Club di Enna per la preziosa collaborazione e per il contributo offerto alla realizzazione del progetto. Un particolare apprezzamento è stato rivolto anche per i quadri donati, rispettivamente, da una socia del Soroptimist e dal Liceo Artistico di Enna, che arricchiscono e rendono ancora più accogliente lo spazio dedicato alle donne.

L’iniziativa testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo della scuola, unite dalla volontà di offrire risposte concrete a chi vive situazioni di violenza e sopraffazione.

Perché ogni donna deve sapere di poter trovare una porta aperta, qualcuno disposto ad ascoltarla e una rete pronta a sostenerla.