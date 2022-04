Enna: inaugurata esposizione pasquale nella chiesa di San Giovanni

Presso i locali della Chiesa di San Giovanni Battista ad Enna si è tenuta ieri l’inaugurazione dell’evento “Sulla Via della Croce” promosso dall’Azione Cattolica di Enna, con il patrocinio del Comune e del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi. L’evento è stato preceduto dall’esibizione del Corpo Bandistico Città di Enna.

I visitatori presenti hanno avuto modo di apprezzare l’esposizione di foto e pitture di ben 18 artisti ennesi, culminata con una rappresentazione artistica pasquale raffigurante 21 scene della vita pubblica di Gesù.

Durante la cerimonia inaugurale, presieduta da Don Giacomo Zangara, sono intervenuti l’assessore Naomi Fiammetta, il senatore Fabrizio Trentacoste, oltre al responsabile dell’Azione Cattolica Luca Ingrassia e alla presidente Tiziana Buono.

Gli organizzatori, manifestando la loro soddisfazione per la numerosa partecipazione e ringraziando tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla sua realizzazione, ricordano che sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21, da venerdì a domenica la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 22.

In esposizione gli scatti e le opere di ben 15 artisti ennesi: per la fotografia Andrea Lattuca, Fabio Marino, Biagio Virlinzi, Silvia Vicari, Piernunzio Casano, Elio Camerlingo, Martina Melfa, Ambra Turco, Luigi Vellari, Giuseppe Arangio, Esther D’Agristina, Gaetano Volante, Noemi Alessandra e Sandro Bellomo, per la pittura Rina Menzo e Angelo Comito. In proiezione anche dei video.