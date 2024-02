Enna: inaugurata al Garage Arts Platform la mostra “Fere Libri”

PUBBLICITÀ

Il 2 febbraio scorso è stata inaugurata presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa “Fere Libri”, la mostra di videoinstallazioni di Michele Lambo.

“Fere Libri” è una raccolta di quasi-libri, un quasi-archivio di libri composti da immagini e segni analogici e non, animati e in movimento, e su cui soffia un vento digitale.

Un viaggio attraverso un archivio di libri sui generis, composti da un turbine di parole, codici, grafemi e immagini, con rimandi alla storia dell’arte, ma anche alla biografia dell’autore e alle sue diverse ricerche in ambito visivo, concettuale e semiologico.

Inoltre è possibile visionare in mostra la collezione di pubblicazioni artistiche legate ai diversi progetti di Michele Lambo come artista e curatore dagli anni ’70 a oggi e di altri artisti appartenenti a gruppi e movimenti di cui ha fatto parte Lambo.

La mostra è visitabile con ingresso libero su appuntamento fino al 31 marzo con la possibilità di visita guidata con l’artista (per organizzare una visita scrivere a garage.enna@gmail.com o chiamare al 3668725778). Sarà visitabile inoltre durante gli altri appuntamenti e incontri in garage, sito in via Leonardo da Vinci 2.