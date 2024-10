Enna: in Via Mazza ritorna il doppio senso di circolazione

PUBBLICITÀ

In Via Mazza ad Enna Bassa ritorna il doppio senso di circolazione. Ad annunciarlo il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

PUBBLICITÀ

“Nei giorni scorsi – comunica Greco – era stato predisposto il senso unico in via Mazza dalle ore 07:00 alle ore 14:00 per consentire la sosta agli autobus scolastici che ogni mattina raggiungono il Lincoln. Questa soluzione adottata in via sperimentale aveva creato alcuni disagi nella viabilità a residenti e studenti e moltissimi mi hanno contattato per chiedere il ripristino del doppio senso di marcia. Mercoledì ho rappresentato la necessità di trovare una soluzione che prevedesse il ripristino del doppio senso all’assessore Scillia che si è subito adoperato per risolvere il problema”.

“Poco fa – prosegue il consigliere comunale del Pd – è stata pubblicata l’ordinanza che ripristina il doppio senso di circolazione in via Mazza, avendo i Vigili Urbani trovato una soluzione alternativa alla questione della sosta autobus che non pregiudichi la viabilità. A loro e all’assessore Scillia va il mio pubblico ringraziamento per la celerità con cui hanno operato”.