Enna, in via dello Sport spuntano anche i rami per segnalare un dissesto stradale

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Un new jersey in plastica, del nastro bianco e rosso e persino alcuni rami. È questa la particolare segnalazione che si trovano davanti oggi automobilisti e pedoni lungo via dello Sport, a Enna Bassa, nei pressi del campetto Tino Pregadio, dove un dissesto dell’asfalto interessa una parte della carreggiata.

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Come mostrano le immagini scattate questa mattina, accanto alla barriera mobile sono stati sistemati alcuni rami secchi, quasi a voler dare una mano alla segnaletica tradizionale.

La presenza dei rami secchi accanto al new jersey solleva tuttavia interrogativi sull’adeguatezza della segnalazione, in particolare nelle ore notturne vista la carenza di illuminazione nel tratto.

Nel frattempo, tra new jersey, nastro e improvvisati elementi vegetali, l’auspicio è che il tratto di strada venga sistemato al più presto.