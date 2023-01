Enna: in scena “Sani!”, il teatro civile di Marco Paolini

La stagione teatrale “Alte visioni” organizzata dall’amministrazione comunale di Enna prosegue venerdì alle ore 20.30 con “Sani! Teatro tra parentesi” di e con Marco Paolini, maestro indiscusso del teatro politico contemporaneo.

Drammaturgo, regista, attore e conduttore televisivo, capostipite dei narratori, Paolini sarà in scena con un testo che affronta temi urgenti, come quello della salvaguardia dell’ambiente, e scomodi come quello dell’accoglienza, intrecciando canzoni e racconti autobiografici con la narrazione di periodi storici che hanno cambiato la storia dell’umanità.

Tutti argomenti dai quali si prenderà spunto per l’incontro con il pubblico, organizzato nella stessa giornata di venerdì alle ore 18 al Caffè letterario Al Kenisa di Enna (ingresso libero fino ad esaurimento posti), durante il quale Marco Paolini, accolto dal sindaco Maurizio Dipietro, converserà con Simona Scattina, docente di discipline dello spettacolo all’Università di Catania, Marco Canzoneri, curatore artistico e studioso di arti performative, e Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia.

Lo spettacolo “Sani!” è una sorta di ballata popolare che alterna storie e canzoni (eseguite chitarra e voce da Lorenzo Monguzzi). Il filo conduttore è autobiografico: momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi, che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate.

Un enorme castello di carte sulla scena mostra la fragilità dell’equilibrio di ogni sistema ecologico, naturale o artificiale, incalzata da una prosa da racconto televisivo che a teatro si fa ballata, permette salti e capriole.

In scena, poi, Marco Paolini racconta le tragicomiche conseguenze del suo primo (e unico) incontro con Carmelo Bene che nel 1983 ha cambiato la sua direzione teatrale, e subito dopo la contemporanea crisi della guerra fredda che ebbe come protagonista Stanislav Petrov. In rapida successione, passando attraverso memorie più lontane, si arriva alla crisi, al lockdown del 2020.

Il titolo dello spettacolo di Paolini prende spunto da un’espressione usata ai piedi delle Alpi per salutarsi, e riassume il senso del teatro per questo tempo: un teatro che mette insieme creando ponti.

“Alte visioni” proseguirà venerdì 3 marzo con il concerto di Serena Brancale feat. Davide Shorty.