Enna: in scena “La luna e i falò” di Cesare Pavese

“La luna e i falò” di Cesare Pavese sarà il penultimo spettacolo in cartellone della stagione teatrale “Scrusciu”, organizzata dall’associazione “L’Alveare”, Caracò Teatro e dello stesso CineTeatro Grivi con la direzione artistica di Alessandro Gallo. Sul palco giovedì 23 marzo alle ore 21 Andrea Bosca con la regia di Paolo Briguglia, produzione Bam teatro.

La luna e i falò raccoglie lo smarrimento misto a malessere comune all’uomo contemporaneo. È un romanzo denso, una materia poderosa raccolta in 32 capitoli che ne fanno un’opera di grande valore, non sono letterario. Ambientato a ridosso della Liberazione, nelle Langhe sventrate dalla guerra appena alle spalle e dalla miseria di un territorio che prova a rimettersi sulle sue gambe, racconta del ritorno a casa di Anguilla, emigrato in America dove è riuscito a fare fortuna. Il suo è un viaggio a ritroso, tra i luoghi e le tracce dell’infanzia, che prova a riannodare tra memorie sbiadite ed emozioni perse, nel tentativo di riappropriarsi di una identità e sentirsi parte di una comunità originaria. Eppure, anche nella placida campagna, dove tutto sembra conservarsi e a cui il tempo sembra risparmiare intatta la bellezza delle colline e dei noccioli, come pure l’abitudine ancestrale dei falò, tutto è cambiato irrimediabilmente.

Biglietti disponibili presso l’agenzia “Itinerari Viaggi” in Via Roma 405 ad Enna (tel. 0935.1950973), su LiveTicket e al botteghino del CineTeatro Grivi il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18.