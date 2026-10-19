Enna, in Prefettura l’incontro “Governare con lo Statuto”

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Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dalla Prefettura di Enna in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia.

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La prossima iniziativa, dal titolo “Governare con lo Statuto”, sarà dedicata al ruolo dello Statuto della Regione Siciliana e agli strumenti di governo del territorio, con particolare attenzione ai rapporti tra autonomia locale, ordinamento regionale e principi costituzionali.

All’incontro interverranno Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale di ANCI Sicilia; Vincenzo Antonelli, Professore ordinario di Diritto amministrativo e pubblico presso l’Università degli Studi di Catania; Agatino Cariola, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania; e Salvatore Curreri, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna.

A moderare il dibattito sarà Enrico La Loggia, già Ministro per gli Affari Regionali dal 2001 al 2006 e Professore di Contabilità di Stato e di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Palermo.

L’iniziativa, aperta alla partecipazione della cittadinanza, si terrà giovedì 29 ottobre, alle ore 17.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna, in Piazza Garibaldi, 1.