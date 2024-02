Enna: in Prefettura il vertice sulla viabilità chiesto da Fratelli d’Italia

PUBBLICITÀ

“Oggi in Prefettura si sono poste le basi per una progettualità definitiva, che porti al completamento della Nord-Sud. L’Anas ha presentato la sua idea, che è sicuramente interessante. La riteniamo da integrare entro il termine previsto per la conferenza dei servizi. Ringraziamo per l’interessamento, oltre a Sua Eccellenza il prefetto, anche gli assessori regionali Alessandro Aricò e Elena Pagana, oltre alla nostra parlamentare Eliana Longi. L’assessore Aricò, alle Infrastrutture, lo ringraziamo per aver accolto l’invito e aver voluto coordinare assieme a me questo vertice”. Così Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, riassume l’esito del vertice istituzionale che si è svolto questa mattina in piazza Garibaldi a Enna.

“Abbiamo fortemente voluto un incontro istituzionale ai massimi livelli – prosegue il presidente FDI e sindaco di Piazza Armerina – al fine di sottolineare come l’impegno per la viabilità nel cuore della Sicilia non sia una questione politica che interessa solo una parte politica o pochi territori, ma l’intero entroterra, che ha necessità del completamento della Nord-Sud”.

Il presidente Cammarata ha sottolineato come la richiesta di trattare il tema sia venuta “dagli amici di Nicosia il commissario Emilio Ridolfo e i dirigenti Melania Scorciapino e Leandro Castrogiovanni”, ma come esso riguardi l’intera provincia. “L’Anas ci ha proposto tre alternative, una delle quali, dal costo di un miliardo di euro, dovrebbe rientrare nella programmazione 2021-2027, una road map che quest’oggi ha segnato un passaggio fondamentale”, prosegue Cammarata.

“Riteniamo inoltre che il tema debba estendersi anche ad altre strade, andando oltre gli attuali lotti della Nord-Sud. Ricordiamo ad esempio la nostra proposta di statalizzazione della strada provinciale che collega Dittaino a Valguarnera, la sp4, su cui abbiamo registrato la disponibilità di tutti gli attori coinvolti. Infine abbiamo ribadito la richiesta dell’apertura del bivio Ferrarelle sia in entrata che in uscita, anche a seguito di un incontro svoltosi su proposta di Lorena Pignato. Uno snodo – conclude – che interessa soprattutto, ma non esclusivamente, la comunità di Villarosa”.