“Enna in Pista”, manifestazione regionale di atletica al campo Tino Pregadio

Si terrà domani, sabato 26 ottobre, l’evento sportivo “Enna in Pista” presso il campo di atletica leggera “Tino Pregadio”. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni A.S.D. Lib. Atletica Bellia, A.S.D. Track Club Master CL e A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera e fa parte del Calendario Territoriale FIDAL.

Le gare di livello regionale avranno inizio alle ore 15:30 e vedranno la partecipazione di atleti in diverse categorie e specialità.

Tra gli atleti in gara spicca sicuramente Diego Sanfilippo dell’A.S.D. Pro Sport Castrofilippo, già campione regionale assoluto e nella categoria SM45 sui 10 chilometri. Per l’occasione Sanfilippo, allenato dal coach Giancarlo La Greca, debutterà nei 3000 metri cercando di ottenere un tempo utile per essere inserito nella categoria SM45 a livello nazionale.