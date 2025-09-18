Enna: in Piazza Duomo la presentazione del documentario “Amore”

PUBBLICITÀ

Sabato 20 settembre alle ore 21:00, in Piazza Duomo a Enna, verrà presentato “Amore”, documentario realizzato da Nunzio Gringeri, prodotto da Davide Vigore per Visco film, nell’ambito del progetto “I giovani riprendono il territorio 2.0”.

Il film nasce durante i riti della Settimana Santa ennese e racconta il percorso di due adolescenti, Clara e Paolo, tra tradizione e crescita personale. Particolare attenzione è rivolta allo sguardo femminile: Clara porta la voce e la musica in un contesto tradizionalmente maschile, mentre Paolo immagina un futuro in cui la tradizione si sposa con l’innovazione.

La proiezione rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di lezioni teoriche e pratiche che ha permesso agli allievi di tradurre le competenze acquisite in un vero e proprio prodotto audiovisivo.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, ha visto la collaborazione del Coro Passio Hennensis, dell’IIS “N. Colajanni” – Liceo Scienze Umane e Musicale – Curvatura Teatro e Cinema, e di tutte le confraternite cittadine, in particolare Maria SS Addolorata, SS. Salvatore e Maria SS. La Donna Nuova. Altro partner del progetto il Comune di Enna.

L’iniziativa valorizza il patrimonio culturale locale coinvolgendo attivamente i giovani nella riscoperta delle tradizioni attraverso il linguaggio audiovisivo.

Un’altra proiezione avrà luogo venerdì 19 presso l’IIS “N. Colajanni” nell’ambito della manifestazione “CineSicilia: i giovani ‘riprendono’ il territorio 2.0”

