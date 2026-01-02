Enna, “In Nome della Madre”: Christmas Music Event all’Urban Center

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere “In Nome della Madre”, il Christmas Music Event in programma domenica 4 gennaio alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Paolino Vescovo (Urban Center).

PUBBLICITÀ

L’evento, interpretato da Lorenza Denaro e accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Rizzo, si presenta come un’esperienza immersiva che intreccia parola, musica e suggestioni visive, evocando la figura della Madre come archetipo universale, simbolo di origine, cura e memoria. La luce delle candele farà da cornice a un percorso intimo e contemplativo, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera raccolta e profondamente evocativa.

Inserito nel periodo natalizio, “In Nome della Madre” si configura come un momento di riflessione e bellezza, in cui arte e spiritualità dialogano nello spazio sacro della Chiesa di San Paolino Vescovo, luogo che per storia e architettura amplifica il valore simbolico dell’iniziativa.

L’evento è promosso da Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.