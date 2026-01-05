Enna: “In Nome della Madre” apre il calendario 2026 di Bottega Culturale

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri sera presso l’Urban Center di Enna l’evento “In Nome della Madre”, iniziativa natalizia organizzata da Bottega Culturale, che ha aperto il calendario di appuntamenti previsti per il 2026.

La performance ha visto protagonista Lorenza Denaro, accompagnata dall’azione dal vivo di Giorgio Rizzo. Parola, gesto e luce si sono intrecciati costruendo una narrazione simbolica incentrata sulla figura della Madre, intesa come archetipo legato ai temi dell’origine, della memoria e della cura.

L’allestimento scenico essenziale, caratterizzato anche da un uso misurato delle luci e dello spazio, ha contribuito a creare un’atmosfera raccolta, favorendo il dialogo tra performance e luogo.

L’evento è stato promosso da Bottega Culturale con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Enna, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione culturale del territorio e di riattivazione di spazi simbolici della città.

Nel corso della serata, il presidente di Bottega Culturale, Antonio Messina, ha annunciato che entro il mese di febbraio sarà disponibile presso l’Urban Center la brochure ufficiale con il programma completo degli eventi previsti per il 2026. Un documento pensato non solo come strumento informativo, ma come vera e propria mappa del percorso culturale che Bottega Culturale intende offrire alla città e al territorio, con iniziative diffuse, collaborazioni artistiche e progettualità orientate alla continuità e alla partecipazione.

Il calendario di appuntamenti prosegue domani, martedì 6 gennaio, con “Arpa e Voce – Christmas Candlelight Event” di Ginevra Gilli, in programma alle ore 17.00 presso la Chiesa dello Spirito Santo. L’iniziativa è a ingresso libero.