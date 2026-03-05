Enna: in mostra al Garage Arts Platform le sculture in plastica riciclata di Antonella Cirrito

4 minuti ago
Sculture Cirrito
Venerdì 6 marzo alle 19:00 il Garage Arts Platform di Enna, apre le porte a una mostra molto particolare. Protagonista è una balena lunga sette metri interamente realizzata con circa 20.000 bottiglie di plastica riciclata. L’opera è dell’artista Antonella Cirrito, originaria di Cerda, che da anni trasforma i rifiuti in sculture che pongono degli interrogativi sul rapporto tra uomo e ambiente.

La “Balena” non è semplicemente una scultura. È il risultato di un progetto partecipato: nel 2023, associazioni e scuole di ogni ordine e grado del territorio di Cerda hanno raccolto migliaia di bottiglie che l’artista ha lavorato una a una — ripulite dal tappo e dall’etichetta, tagliate a mano — ottenendo i luminosi riccioli di plastica che compongono il corpo dell’opera. Dal 2023 la scultura ha già percorso circa 3.000 chilometri, toccando piazze, scuole, istituzioni e associazioni di piccoli e grandi centri siciliani, fino ad approdare a Enna.

Sculture Cirrito

Momento condiviso per la raccolta della plastica

Attorno alla struttura principale si raccoglie una moltitudine di altre creature marine, tutte realizzate con la stessa tecnica dell’intreccio di strisce di plastica riciclata: c’è Bozzolo, la prima opera della serie, una sfera perfetta che simboleggia protezione e rinascita; ci sono le meduse, nate da un sogno ricorrente dell’artista legato all’acqua; le tartarughe, simbolo di una specie troppo spesso soffocata dai rifiuti del mare; e ancora fenicotteri e una piovra, a completare un quadro complessivo che è insieme: denuncia e meraviglia.

Il lavoro della Cirrito, che sarà presenta all’inaugurazione, affonda le radici nell’infanzia, quando nei rifiuti del suo quartiere a Cerda costruiva un teatrino immaginario. Dopo la laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha dato vita ai suoi primi giardini presso i Cantieri Culturali della Zisa. Il legame con la natura — trasmessole dal padre — è il filo che attraversa tutta la sua ricerca artistica.

La mostra resterà visitabile su appuntamento fino a fine marzo, con alcune aperture straordinarie comunicate sui canali social dell’associazione. L’ingresso è a donazione libera con tessera Garage 2025-2026.

Il 28 marzo lo spazio si animerà con lo spettacolo teatrale Horcynus Orca, interpretato da Totò Nocera e Francesco Less, prima serata di una nuova rassegna dedicata al tema del male e del malvagio, di cui il programma completo verrà pubblicato nelle prossime settimane.

Fabio Marino

