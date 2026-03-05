Enna: in mostra al Garage Arts Platform le sculture in plastica riciclata di Antonella Cirrito

PUBBLICITÀ

Venerdì 6 marzo alle 19:00 il Garage Arts Platform di Enna, apre le porte a una mostra molto particolare. Protagonista è una balena lunga sette metri interamente realizzata con circa 20.000 bottiglie di plastica riciclata. L’opera è dell’artista Antonella Cirrito, originaria di Cerda, che da anni trasforma i rifiuti in sculture che pongono degli interrogativi sul rapporto tra uomo e ambiente.

La “Balena” non è semplicemente una scultura. È il risultato di un progetto partecipato: nel 2023, associazioni e scuole di ogni ordine e grado del territorio di Cerda hanno raccolto migliaia di bottiglie che l’artista ha lavorato una a una — ripulite dal tappo e dall’etichetta, tagliate a mano — ottenendo i luminosi riccioli di plastica che compongono il corpo dell’opera. Dal 2023 la scultura ha già percorso circa 3.000 chilometri, toccando piazze, scuole, istituzioni e associazioni di piccoli e grandi centri siciliani, fino ad approdare a Enna.

Attorno alla struttura principale si raccoglie una moltitudine di altre creature marine, tutte realizzate con la stessa tecnica dell’intreccio di strisce di plastica riciclata: c’è Bozzolo, la prima opera della serie, una sfera perfetta che simboleggia protezione e rinascita; ci sono le meduse, nate da un sogno ricorrente dell’artista legato all’acqua; le tartarughe, simbolo di una specie troppo spesso soffocata dai rifiuti del mare; e ancora fenicotteri e una piovra, a completare un quadro complessivo che è insieme: denuncia e meraviglia.

Il lavoro della Cirrito, che sarà presenta all’inaugurazione, affonda le radici nell’infanzia, quando nei rifiuti del suo quartiere a Cerda costruiva un teatrino immaginario. Dopo la laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha dato vita ai suoi primi giardini presso i Cantieri Culturali della Zisa. Il legame con la natura — trasmessole dal padre — è il filo che attraversa tutta la sua ricerca artistica.

La mostra resterà visitabile su appuntamento fino a fine marzo, con alcune aperture straordinarie comunicate sui canali social dell’associazione. L’ingresso è a donazione libera con tessera Garage 2025-2026.

Il 28 marzo lo spazio si animerà con lo spettacolo teatrale Horcynus Orca, interpretato da Totò Nocera e Francesco Less, prima serata di una nuova rassegna dedicata al tema del male e del malvagio, di cui il programma completo verrà pubblicato nelle prossime settimane.

