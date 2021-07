Enna: “in fila da ore” al Cup, protestano gli utenti

Quattro operatori presenti e un solo sportello attivo per pagare il ticket, si comincia così una settimana di fuoco all’Umberto I di Enna. E gli animi si esasperano. Una trentina le persone ancora in coda alle ore 11, per pagare appunto la prestazione ambulatoriale.

“Stamane sono in ospedale per effettuare una visita di controllo in cardiologia a seguito di un recente intervento e sono in fila da ore. Vi sembra normale? Tutto questo è vergognoso”, spiega alla nostra redazione un cardiopatico.

“In tempo di Covid, per giunta, quello che si crea nella sala d’attesa con decine e decine di persone affiancate ad attendere – prosegue l’utente – non è forse assembramento?”.

Qualche tempo fa (luglio del 2019) l’Azienda Sanitaria presentava con entusiasmo il Web Cup, una rivoluzione mai portata del tutto a compimento. Che fine hanno fatto infatti i totem multifunzione presso i punti di prenotazione, che avrebbero consentito sia di gestire l’accesso sia di pagare il ticket? Considerato che non tutti gli operatori presenti al Cup sono impiegati al servizio ticket, si sarebbe e di molto, semplificato il problema con i totem.

In sala d’attesa anche persone con gessature multiple, pensabile chiedere loro di andare altrove a pagare per un servizio essenziale?

Angela Montalto