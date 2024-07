Enna in festa per Maria SS. della Visitazione: ecco il programma del 2 luglio

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 2 luglio, Enna si vestirà a festa per Maria SS. della Visitazione, patrona della città.

Le celebrazioni in Duomo avranno inizio alle 06:30 con la prima messa del giorno, alle 07:00 lo sparo dei tradizionali 101 colpi di cannone. Alle 08:00 si terrà una seconda messa, seguita alle 09:00 dalla Messa dei Confrati. Alle 10:30 il solenne pontificale, mentre l’ultima messa della mattinata è in programma alle 12:00.

Alle 19:00 avrà inizio la solenne processione di Maria SS. della Visitazione sulla Nave d’Oro, che dal Duomo arriverà all’Eremo di Montesalvo. Sarà preceduta dai simulacri di San Michele Arcangelo e di San Giuseppe e dalle rappresentanze delle confraternite ennesi. La processione attraverserà le principali vie della città: via Roma, via Mercato e via Montesalvo, concludendosi all’Eremo di Montesalvo.

Alle 21:30 spettacolo pirotecnico a cura della ditta “La Mediterranea Pirotecnica” di Mattia Arangio. A seguire Piazza Europa ospiterà lo spettacolo “Che serata… sorrisi d’estate” con Massimo Minutella e la Lab Orchestra, ospiti Paolo Belli e I Soldi Spicci.