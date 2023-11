Enna: in corso le riprese del programma Rai “Linea Verde Life”

PUBBLICITÀ

Sono iniziate questo pomeriggio, dalla Torre Pisana del Castello di Lombardia, le riprese della puntata del programma Rai “Linea verde life” che vede protagonista la città di Enna e che andrà in onda su Rai Uno il prossimo sabato 9 dicembre alle ore 12,25.

Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si pone l’obiettivo di mettere in evidenza le eccellenze nei settori più diversi e costitutivi del tessuto sociale, raccontando l’innovazione. Particolarmente attento ai temi dell’ecologia e dell’ambiente, della ricerca, del riciclo, della tecnologia e della sostenibilità urbana, al green, ai nuovi stili di vita, delle innovative start up di giovani, di tutto ciò che è innovazione per rendere migliore la vita dei cittadini, non trascurando la tradizione culturale/gastronomica, al fine di valorizzare il racconto delle eccellenze, promuovendo il territorio.

Le riprese della puntata, interamente dedicata a Enna, interesseranno il centro città e i dintorni e saranno realizzate con l’ausilio di tre troupes e avvalendosi di alcune riprese aeree effettuate con un drone, nell’arco di due giorni.