Enna: in corso la pulizia dai rifiuti nelle strade provinciali

L’abbandono dei rifiuti è una pratica odiosa che non può avere giustificazione alcuna e che deve essere contrastata con qualsiasi mezzo. Lasciare i rifiuti per strada arreca un enorme danno all’ambiente, al decoro e qualifica un territorio a danno invece di quanti, la maggior parte, pratica civilmente la raccolta differenziata, conferendola negli appositi contenitori e nelle isole ecologiche sparse ormai in tutti i comuni. Però c’è chi in barba alle regole civili preferisce la via breve e comodamente dalla macchina lancia fuori il sacchetto di immondizia, o peggio ancora si disfa dei rifiuti ingombranti e inerti. E così che i cigli delle strade, le aree di sosta diventano discariche a cielo aperto.

Per eliminare tale scempio il Libero Consorzio Comunale di Enna ha affidato alla ditta Ecorecuperi con l’accordo quadro 1/2000, i lavori di pulizia delle strade provinciali, coordinati dal geometra dell’ente, Mario Perticaro, che come ogni anno, nonostante si occupi di altro, si dedica al decoro delle strade provinciali, in risposta alla inciviltà imperante. Raccolti, così, in pochi giorni oltre 20 mila chili di spazzatura di ogni genere.

In atto, sono state ripulite le SS.PP. 78, 64, 95 e 21. Ultimata la rimozione in queste aree è già in programma la pulitura delle SS.PP. 4, 16, 37, 50, 81 e 88, strade queste ricadenti nei territori di Enna, Agira, Valguarnera Caropepe, Piazza Armerina e Catenanuova.

L’esempio di chi ha voluto con l’azione concreta dimostrare che ciascuno può e deve contribuire a rispettare e migliorare l’ambiente, con piccoli ma grandi gesti, ci si augura possa sollecitare quella presa di coscienza che oggi più che mai viene invocata dalle giovani generazioni, impegnate a chiedere con forza un cambio di rotta, a livello globale, per salvare il pianeta.