Enna, in Consiglio comunale variazione di bilancio e mutuo per la tribuna dell’Autodromo
Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi il 28 settembre alle ore 18, nei locali di Sala Euno.
Tra i punti all’ordine del giorno figurano: la settima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento unico di programmazione 2026-2028 e l’autorizzazione all’assunzione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo.
Il finanziamento è destinato al progetto di messa a norma della tribuna centrale dell’Autodromo di Pergusa.