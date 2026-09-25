Enna, in Consiglio comunale variazione di bilancio e mutuo per la tribuna dell’Autodromo

Municipio Teatro di Enna
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Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi il 28 settembre alle ore 18, nei locali di Sala Euno.

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Tra i punti all’ordine del giorno figurano: la settima variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento unico di programmazione 2026-2028 e l’autorizzazione all’assunzione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Il finanziamento è destinato al progetto di messa a norma della tribuna centrale dell’Autodromo di Pergusa.