Enna: in cammino sulla Via Sacra tra storia, mito, spiritualità e letture

Sabato, dalle ore 9, il gruppo scout di Enna organizza una passeggiata guidata lungo la Via Sacra, l’antico percorso che conduceva i pellegrini alla Rocca di Cerere, anticamente luogo sacro della città di Enna. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri – in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con diverse associazioni del terzo settore – e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Sarà un viaggio nel tempo e nella sacralità dei luoghi dal titolo “Sulle orme degli antichi pellegrini per riscoprire la sacralità dei luoghi nel trascorrere dei millenni”, arricchito da momenti di “Letture in cammino, letture di cammino” a cura del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

Secondo Diodoro Siculo, i pellegrini provenienti da tutta la Sicilia salivano lungo la Via Sacra, costeggiata da sacelli e altari, per giungere alla Rocca. Un luogo che non è solo testimonianza archeologica, ma anche custode del mito del Ratto di Proserpina e della stratificazione di culture che hanno segnato la storia millenaria di Enna.

“Questo evento di grande rilevanza culturale – dichiara il prof. Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri – rappresenta un’opportunità, unica e imperdibile, per esplorare la Via Sacra attraverso testi significativi, proposti e letti dai soci della Società Dante Alighieri, sui temi del ‘cammino’, inteso come viaggio reale e spirituale, pellegrinaggio, percorso all’interno di uno spazio geografico determinato o dei vasti meandri dell’animo, dell’io interiore più profondo. Durante il percorso, accompagnati da queste letture, i partecipanti – prosegue – avranno l’occasione di immergersi nella storia e nella spiritualità di questi luoghi, seguendo le orme dei pellegrini che, come già ricordato da Diodoro Siculo, si recavano alla Rocca. Siamo certi che questa passeggiata offrirà un’esperienza indimenticabile e permetterà di conoscere meglio e amare di più il nostro territorio”.

Per informazioni e adesioni, contattare via WhatsApp i numeri 366 1094851 – 366 1167470 – 338 8247922.