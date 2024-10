Enna: in attesa del cinema

PUBBLICITÀ

A Enna lo zoccolo duro dei cinefili si organizza. Bisogna mettere nel conto di dovere raggiungere Leonforte, Agira, Barrafranca, Caltanissetta, per rimanere nel circondario. La chiusura del Cinema GriVi che si prolunga per “motivi tecnici” da settimane è paralizzante e mortificante per una città che si presenta come culturale, congressuale e universitaria. È una attività privata, certo, ma con risvolti sulla vita pubblica di una comunità.

PUBBLICITÀ

Bisogna pur sapere che cosa ci aspetta. Meritano chiarimenti la città e i cittadini. Dovrebbe risponderne, esprimersi anche l’assessore cittadino alla cultura.

A Castelvetrano “Iddu”, per motivi diversi, ma ben chiari, è stato proiettato al teatro comunale. A mali estremi…

Mario Rizzo