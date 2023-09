Enna: in arrivo “Kore Siciliae. Storie di aziende e territori”

PUBBLICITÀ

Sarà un incontro con la partecipazione di Mario Tozzi ad aprire “Kore Siciliae. Storie di aziende e territori”, la manifestazione che dal 27 settembre al 1 ottobre si snoderà nel centro storico di Enna, intorno al Palatenda installato per l’occasione in Piazza Umberto I.

L’organizzazione è del Consorzio Sapori di Demetra, promosso da CNA Enna, che raggruppa 50 piccole imprese del territorio, nell’ambito di un progetto di sviluppo sostenibile finanziato con fondi europei dal G.A.L. Rocca di Cerere Geopark. L’obiettivo è creare una rete consapevole di soggetti in grado di operare per la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle sue vocazioni attrattive, di promuovere e commercializzare nei mercati regionali i prodotti agroalimentari dell’area e il loro valore salutistico e nutraceutico.

“Il progetto Kore Siciliae per il G.A.L. Rocca di Cerere rappresenta un’iniziativa di punta di un lavoro di promozione del territorio e delle nostre imprese – afferma il presidente Michele Sabatino – che, malgrado esprimano qualità nei manufatti, spesso non sono in grado da sole di uscire dagli ambiti locali e territoriali. Per questo crediamo che il progetto sia una best practice volta a promuovere la sinergia tra le imprese del territorio e la loro promozione fuori dai nostri confini. Fare bene e non comunicarlo, nel mondo globale e digitale di oggi, è come non fare. Ed è per questo che noi volgiamo fare e comunicare bene”.

La Sicilia interna è uno straordinario contenitore di identità. Il suo cuore, la vasta area geografica dell’ennese, è la sintesi compiuta di storia e natura, in cui l’intima espressione dei territori si mescola agli antichissimi ‘saper fare’ delle genti per attuare una politica di ‘marketing dell’autentico’ in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto territoriale fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguono e lo narrano.

Il brand Kore Siciliae restituisce la potente simbiosi tra la terra e il mito, tra la madre-terra e la figlia-germoglio strettamente legata al territorio ennese dove il mito colloca il ratto di Kore. Il nuovo marchio origina da un simbolo che intende coniugare i due elementi caratteristici della spiga di grano, che fa riferimento alla mitologia e alla natura rigogliosa del posto e dei cristalli di zolfo, espressione della storia mineraria dei luoghi.

Il ricco programma prevede tutti i giorni presentazioni dei prodotti delle aziende, che saranno anche in vendita, degustazioni guidate. Sabato mattina iniziativa per i più piccoli sull’alimentazione con la nutrizionista Sandra Greco.

In programma anche due interessanti talk: mercoledì 27 a confronto, su Geopark e Unesco, Mario Tozzi con il direttore del Rocca di Cerere Geopark Marcello Troìa e il geografo Antonio Ciaschi; giovedì 28 un intrigante confronto sulla ‘gastromania’ con Gianfranco Marrone, Gianluca Burgio e Francesco Mangiapane.

Gran finale domenica 1 ottobre con il concerto “Respira” della cantautrice Erica Boschiero e il suo trio.

E’ un intervento cofinanziato dal “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”, “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022”, “Piano di Azione Locale Rocca di Cerere” – AZIONE PAL: 1.1.3 Operazione 16.3.