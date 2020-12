Enna: IMU, scadenza domani 16 dicembre

Il Comune di Enna ricorda alla cittadinanza che il 16 dicembre scade il pagamento relativo all’IMU per l’anno 2020 che è dovuta dai seguenti soggetti: proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Si evidenzia che non esiste alcuna norma che ha abolito l’IMU per l’anno 2020 e chi prima pagava la TASI adesso deve pagarla a titolo di IMU.

Per il 2020 l’IMU non è dovuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali.

Esenzione dalla seconda rata anche per gli immobili delle attività turistiche e fieristiche, per gli immobili destinati a cinema e teatri e per discoteche e sale da ballo.

Sugli altri immobili l’IMU 2020 è dovuta.