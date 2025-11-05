Enna, imprese edili dell’ANCE cercano personale: colloqui il 10 novembre alla Cassa Edile

PUBBLICITÀ

Le imprese edili aderenti ad ANCE avviano una nuova ricerca di personale qualificato e manodopera specializzata. Sono richieste diverse figure professionali: operatori di macchine escavatrici, conduttori di autocarri, muratori, manovali e carpentieri.

Tutti gli interessati potranno sottoporsi a un colloquio conoscitivo lunedì 10 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso la Cassa Edile di Enna, in Contrada Misericordia Km 104-400 (S.S. 12).

I candidati dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e di una copia cartacea del proprio curriculum vitae.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Centro per l’Impiego di Enna al numero 0935 5288111, chiedendo del Servizio IDO (Incontro Domanda-Offerta di lavoro).