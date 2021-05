Enna: imprese e intelligenza artificiale, webinar organizzato dalla Camera di Commercio

“Il ruolo dell’intelligenza artificiale per la competitività delle imprese italiane” è il tema del webinar, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si terrà giovedì 6 maggio alle ore 10. Speaker d’eccezione Giacomo Frizzarin, direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.

“Grazie alla sua testimonianza – evidenzia Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna – i presenti al nostro webinar ascolteranno, da una voce autorevole di questo settore, come sia possibile far accrescere la competitività delle micro e piccole medie imprese grazie all’analisi dei dati e all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che risulta essere un alleato fondamentale non soltanto per le grandi imprese, ma soprattutto per le micro, piccole e media imprese”.

“L’incontro di giovedì – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – sarà il primo di diversi momenti formativi aventi come focus l’Intelligenza Artificiale. Le nostre imprese hanno bisogno di conoscere e far proprie queste nuove tecnologie che permetteranno loro di dare la spinta al loro business aumentandone la produttività e l’efficienza dell’intera organizzazione aziendale”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/6myQoAWXLTqWobE28

Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma. All’evento online saranno presenti il presidente Alessandro Albanese e il Segretario Generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.