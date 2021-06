Enna: impianto trattamento fanghi, Legambiente chiede maggiori dettagli

Legambiente Sicilia interviene sul progetto di essiccazione fanghi da realizzarsi all’agglomerato industriale del Dittaino.

“Legambiente – si legge in una nota stampa – ritiene non accettabile l’idea che i fanghi da depurazione debbano essere trattati tutti alla stessa maniera senza distinzioni, ovvero con il loro incenerimento. I fanghi di buona qualità e idonei all’agricoltura devono essere destinati ad altro tipo di impianti che ne prevedano il recupero e riutilizzo sui campi. L’associazione chiede, quindi, la revisione dell’intero progetto, limitandone la destinazione esclusivamente a quei fanghi la cui caratterizzazione in uscita dagli impianti sia tale da comprometterne l’uso in impianti di digestione anaerobica e successiva utilizzazione per la produzione di compost, trasformando così l’impianto in una sorta di ‘fine corsa’ esclusivamente per i sottoprodotti non diversamente gestibili ed anche che sia previsto un procedimento di estrazione di nutrienti presenti nei fanghi, come fosforo azoto e potassio atta a garantire la riutilizzazione degli stessi”.

“E’ opportuno inoltre – prosegue Legambiente – che la ditta proponente specifichi l’origine e la filiera dei fanghi destinati all’impianto per capirne la provenienza, tipologia e distanza. Questo per valutare complessivamente la sostenibilità del progetto ed eliminare dubbi sulla tipologia di materiale trattato. Inoltre, Legambiente chiede maggiori dettagli sul sistema di stoccaggio e gestione delle ceneri prodotte dalla combustione che, soprattutto per fanghi non idonei ad altro uso, potrebbero essere interessate da alte concentrazioni di inquinanti che in nessun caso dovrebbero rischiare di contaminare aria, acqua e suolo di un’area la cui vocazione è indubbiamente quella della agricoltura di qualità”.