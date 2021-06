Enna: impiantistica sportiva, al via il nuovo bando

Via al nuovo bando dell’Istituto per il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2021”. C’è tempo fino al 5 dicembre 2021 per presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva. A comunicarlo il rappresentante provinciale S.C.A.I.S. (Società di Consulenza e Assistenza Impiantistica sportiva) di Enna per l’impiantistica sportiva Paolo Vicari.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato fondi per la concessione di contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 12-20-25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 Dicembre 2021. Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Provincie e Regioni per progetti, definitivi o esecutivi, relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.

I progetti, definitivi o esecutivi, per essere ammessi a contributo devono essere muniti di parere favorevole rilasciato dal CONI.

“Sono considerati interventi prioritari secondo il nuovo bando – dice Paolo Vicari Paolo – l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, l’adeguamento alla normativa antisismica e gli interventi relativi a impianti sportivi facenti parte di un plesso scolastico”.

L’importo massimo di mutuo agevolabile, per ciascuna istanza e complessivo, è pari a 2 milioni di euro per piccoli comuni fino a 5000 abitanti, a 4 milioni di euro per comuni da 5001 a 100 mila abitanti non capoluogo, le unioni dei comuni e i comuni in forma associata, e i comuni capoluogo fino a 6 milioni di euro.

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it fino al 5 dicembre. Per informazioni rivolgersi al C.O.N.I. provinciale.