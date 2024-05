Enna: Impiantisti Confartigianato, Maurizio Gulina riconfermato presidente provinciale

PUBBLICITÀ

L’assemblea provinciale della categoria impiantisti di Confartigianato Imprese Enna, convocata ieri, ha riconfermato all’unanimità nel ruolo di presidente provinciale per la categoria Maurizio Gulina, che ricoprirà anche la carica provinciale di presidente dei manutentori-bruciatoristi.

Nello svolgere la propria attività di rappresentanza Gulina sarà affiancato da Alfio Francesco Gravagna di Troina (presidente provinciale dei termoidraulici), Antonino Condello di Aidone (presidente provinciale degli elettricisti) e Peter Barreca di Enna (presidente provinciale degli antennisti-elettronici).

“Chi opera in questo mondo, oltre a dover sviluppare un alto livello di professionalità, è quotidianamente chiamato a confrontarsi con un sistema normativo in continua evoluzione, basti pensare a quanto previsto dal decreto Controlli e dal regolamento UE 2024/57, relativo ai gas Fluorurati e ad effetto serra – dichiara Gulina –. Il contesto di riferimento richiede una costante attenzione e vigilanza allo scopo di far sì che le modifiche del sistema di regole che disciplina gli interventi sugli impianti vada a valorizzare e tutelare le imprese del settore e non le danneggi. Inoltre, occorre lavorare perché le imprese riescano a cogliere le opportunità legate al green deal, alle Comunità energetiche, al piano Transizione 5.0, all’agrisolare nonchè a misure analoghe”.