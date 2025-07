Enna: Ilenia Pietracalvina presenta il suo libro “Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”

PUBBLICITÀ

Giovedì alle 18.30 all’Urban Center di Enna, Ilenia Petracalvina presenterà il suo libro “Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”. Un appuntamento imperdibile per approfondire uno dei casi più discussi degli ultimi anni, con l’intervento di Michele Sabatino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Enna in collaborazione con Piemme e Mondadori Store.

Il 26 agosto di 15 anni fa veniva uccisa e gettata in un pozzo la giovanissima Sarah Scazzi, un libro che ricostruisce non solo la morte e i giorni delle ricerche ma soprattutto un microcosmo di menzogne e complessi rapporti familiari: la tragedia di una famiglia in diretta televisiva anni prima che le storie di violenze tra le mura domestiche dominassero le pagine di cronaca nera. Un delitto che ancora divide l’opinione pubblica, nonostante i tre gradi di giudizio e le sentenze che hanno condannato la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano all’ergastolo e lo zio Michele Misseri a otto anni per soppressione di cadavere.

Ilenia Petracalvina è giornalista professionista. Nata a Enna, ha iniziato con l’emittente regionale Antenna Sicilia-Teletna e il quotidiano La Sicilia. Dal 1999 lavora per la Rai, collaborando con diversi programmi di Rai1, Rai2, Rai3, tra cui La vita in diretta, Donne al bivio, Italia sul 2 e Lo stato delle cose. Segue l’attualità e la cronaca nera, occupandosi delle vicende più drammatiche che attraversano la storia del nostro paese, inchieste e approfondimenti sui fatti di crime e notizie di grande attualità.