Enna, il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite presentato alla Camera dei Deputati

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Il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma a Enna dal 2 al 7 ottobre, è stato presentato questa mattina nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sede della Camera dei Deputati, a Roma.

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Ai saluti istituzionali sono intervenute la deputata PD e vicesindaco di Enna Stefania Marino, la deputata Eliana Longi e l’assessore regionale della Sicilia Francesco Colianni.

L’appuntamento riunirà a Enna delegazioni da tutta Europa attorno al tema delle confraternite, realtà che attraversa secoli di storia e coinvolge ancora oggi milioni di persone. Il programma prevede incontri, momenti di confronto, celebrazioni religiose, iniziative culturali e occasioni di conoscenza del territorio.

“Questa mattina ho avuto il piacere di ospitare e organizzare alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la presentazione del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, un appuntamento che ho voluto fortemente per dare alle nostre tradizioni una vetrina istituzionale di particolare rilievo, durante il quale è stato svelato il programma del Forum che vedrà Enna protagonista dal 2 al 7 ottobre. Lo scorso aprile avevo assunto questo impegno e oggi sono felice di averlo mantenuto. Credo infatti che le confraternite rappresentino una parte importante della storia di Enna: da secoli sono custodi di fede, tradizioni, memoria e appartenenza, realtà vive che hanno saputo tramandare di generazione in generazione un patrimonio che identifica profondamente la nostra comunità. È con lo stesso spirito che lo scorso anno abbiamo voluto portare a Roma l’Addolorata di Enna, offrendo alla Capitale uno dei simboli più autentici della nostra Settimana Santa. Oggi abbiamo portato ancora una volta Enna a Roma: la sua fede, la sua storia e le sue tradizioni” le parole dell’on. Eliana Longi.

L’amministrazione comunale – presenti gli assessori Katia Randazzo alla Cultura ed Eventi e Marilisa Milano, al Turismo e Commercio, insieme al presidente della terza commissione comunale, Maria Rita Campione – ha sottolineato il valore strategico dell’evento per la crescita e l’attrattività della città. In vista del Forum sono stati avviati i lavori per la riapertura del Museo del Mito, chiuso dal 2024, e per il ripristino dei principali percorsi turistici cittadini. Per la prima volta lavoreranno insieme istituzioni, associazioni di categoria, operatori dell’accoglienza turistica, ristoratori e guide turistiche, con servizi e pacchetti dedicati. Il programma culturale prevede la partecipazione del Coro Passio Hennensis, del Corpo Bandistico Città di Enna e della sand artist Stefania Bruno.

“Enna troppo spesso viene raccontata attraverso ciò che manca. Il Forum sarà l’occasione per mostrare la città attraverso ciò che possiede: la sua storia, il suo patrimonio, le sue tradizioni, il suo paesaggio, la sua cultura e la capacità delle sue comunità di costruire relazioni. Rappresenta la possibilità di portare l’Europa a Enna e, nello stesso tempo, di portare Enna in Europa”, ha dichiarato Stefania Marino, vicesindaco di Enna.

“La nostra città – continua – non ospiterà semplicemente una manifestazione religiosa, ma sarà sede di un appuntamento europeo dedicato alla realtà delle confraternite. Saranno giorni di incontri, confronto, celebrazioni religiose, iniziative culturali e conoscenza del nostro territorio e delle nostre ricchezze. Il Forum sarà anche un’opportunità per riaffermare il valore delle radici culturali che appartengono alla storia europea e che, nella nostra città, hanno trovato una particolare continuità”.

“Il Forum Paneuropeo rappresenta un’opportunità per la nostra città sotto il profilo turistico, economico e sociale, che ci permetterà di reinvestire sul nostro patrimonio dei saperi, culturale, storico e religioso, attraverso un’accoglienza autentica e una promozione turistica mirata. L’obiettivo è rafforzare la dimensione internazionale di Enna, valorizzandone l’identità e il ruolo di città capace di accogliere, dialogare e costruire relazioni solide oltre i propri confini”, dichiara l’assessora al Turismo Marilisa Milano.

“Il Forum mira a richiamare l’attenzione su un patrimonio che appartiene alla storia della nostra città e della nostra comunità. La tradizione confraternale rappresenta una parte fondamentale dell’identità religiosa, culturale e sociale di Enna: attraverso le confraternite sono stati custoditi e tramandati nei secoli riti, devozioni, valori comunitari e forme di solidarietà ancora oggi vivi, come dimostra il nostro Venerdì Santo. Questo evento porterà relazioni, conoscenze, esperienze e la possibilità di costruire nuovi legami”, dichiara l’assessora alla Cultura, agli Eventi e allo Spettacolo Katia Randazzo.

Sono intervenuti all’evento anche Mons. Arturo Aiello, assistente ecclesiastico Confederazione Confraternite delle Diocesi d’Italia e vescovo di Avellino; Salvatore Martinez, coordinatore Comitato Scientifico Forum Paneuropeo Confraternite; Giovanni Maria Armando Zodda, presidente Collegio dei Rettori delle Confraternite di Enna; Francesco Antonetti, presidente onorario e consigliere Confederazione Confraternite delle Diocesi d’Italia e membro cofondatore Forum Paneuropeo Confraternite; Umberto Angeloni, cofondatore e coordinatore Forum Paneuropeo Confraternite.