Enna: “Il Viaggio di Girolamo” stasera al Teatro Neglia

PUBBLICITÀ

Stasera alle ore 20, presso il teatro comunale Francesco Paolo Neglia di Enna, si terrà il reading “Il Viaggio di Girolamo” ideato da Mariangela Vacanti, inserito nei festeggiamenti in onore del beato Girolamo De Angelis, compatrono della città. Quest’anno si celebra il 400° anniversario del martirio.

La serata sarà aperta dalla testimonianza della signora Lina Giunta per poi lasciare spazio all’interpretazione di Carlo Greca, Lely Mazzone ed Elia Nicosia, i quali metteranno in scena quello che è stato il cammino di Girolamo De Angelis dalla nostra terra fino al Giappone, dove poi subirà il martirio per la fede cristiana.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.