Enna, il vertice del centrodestra trova l’unità: Ezio De Rose candidato sindaco

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Dopo molti incontri e nomi smentiti nel giro di ore, sembra che la coalizione di centrodestra, nel vertice di questa sera abbia trovato finalmente l’unità.

Ci ha messo una vita. Ma alla fine, il centrodestra ennese ce l’ha fatta: ha un candidato sindaco unitario. Un nome solo, condiviso e da stasera ufficiale. La scelta è caduta su Ezio De Rose, con un fronte ampio che converge sulla sua candidatura trasformando radicalmente lo scenario elettorale ennese.

Le forze civiche e le forze politiche del centrodestra (MPA, FDI, FI e Noi Moderati) fanno quadrato attorno alla figura di Ezio De Rose, che in questo percorso sarà affiancato da Giovanni Contino e Paolo Gargaglione. L’intesa è stata trovata sulla base di punti programmatici condivisi.

Nei mesi precedenti, la coalizione di centrodestra ha attraversato una lunga fase di incertezza, in cui sul tavolo si sono succeduti nomi diversi senza che nessuno riuscisse a raccogliere il consenso necessario. Francesco Comito, vicesindaco uscente e riferimento locale dell’MPA, era tra i profili inizialmente in circolazione. Poi è arrivata la proposta di Paolo Gargaglione, presidente del consiglio comunale, che già da tempo era in campagna elettorale, forte del sostegno di Enna Futura e soprattutto di Forza Italia. Si era fatto avanti anche Giovanni Contino, ex assessore comunale dell’amministrazione Dipietro, sostenuto dall’area civica legata a Rosalinda Campanile.

Ma con due candidature in campo contemporaneamente e Fratelli d’Italia divisa tra i due, i vertici della coalizione hanno deciso di cambiare prospettiva, soprattutto a seguito della notizia della candidatura ufficiale di Mirello Crisafulli e hanno puntato a convergere su un unico candidato.

Nel tentativo di trovare una mediazione, l’MPA aveva proposto un ticket con Gargaglione candidato sindaco e Contino nel ruolo di vice, ma la soluzione non ha trovato la condivisione necessaria. Da lì la discussione si è spostata su un terzo nome: Ezio De Rose. Medico ed ex presidente del Consiglio comunale, De Rose, già eletto nelle file del PD oggi è il candidato proposto dell’MPA, che già nei mesi scorsi lo aveva messo in considerazione nell’ambito di un asse con l’area riformista ennese poi sfumato nel nulla.

La scelta ha portato Forza Italia a rinunciare a una candidatura autonoma, con il conseguente ritiro di Gargaglione, mentre anche l’area attorno a Contino è confluita nella coalizione. Gli altri partiti (MPA, Noi Moderati e Fratelli d’Italia), hanno lavorato a questa soluzione, che meglio aderisce alle indicazioni già arrivate al territorio dai vertici regionali.

Sul fronte opposto, il centrosinistra aveva già definito la propria scelta. Il 9 aprile Vladimiro “Mirello” Crisafulli ha sciolto ufficialmente le riserve e ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Enna. Figura storica del centrosinistra siciliano, già deputato regionale, assessore, parlamentare e senatore, Crisafulli torna a competere per la guida del capoluogo ennese e tra poche ore presenterà il suo programma e la sua visione di città.

Il quadro si completa con la presenza di Filippo Fiammetta, sostenuto dal Comitato Civico Ennese, che ha confermato da tempo la propria candidatura ed il proprio programma, e che oggi lancia la proposta del confronto pubblico con gli altri candidati.

Le elezioni si avvicinano e la campagna elettorale ennese finalmente può passare alla fase dei contenuti e non più dei nomi.

Fabio Marino