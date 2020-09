Enna: il tour elettorale di Maurizio Dipietro, ecco tutte le date

Inizierà il prossimo martedì 15 settembre il ciclo di manifestazioni dal titolo “Cinque incontri per i prossimi cinque anni” che vedrà il candidato Sindaco Maurizio Dipietro confrontarsi con i cittadini ennesi sui principali temi del suo programma amministrativo.

“Non un solo luogo o una sola piazza ma tante piazze per incontrare gli ennesi e chiacchierare insieme su quanto è stato fatto e quanto dobbiamo ancora fare. Vi aspetto in tanti perché il nostro non è mai stato e non sarà un percorso solitario ma collettivo – commenta Maurizio Dipietro –. Continuiamo insieme con lo stesso entusiasmo di questi ultimi cinque anni”.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18.30, secondo il seguente calendario: martedì 15 a piazza Duomo per discutere di Cultura, Università, giovani e sport; giovedì 17 in via Toscana per discutere di opere pubbliche, agenda urbana e futuro del territorio; sabato 19 nella piazzetta di Pergusa per discutere di ambiente e decoro urbano; mercoledì 23 al quartiere Tropea per discutere di sviluppo economico; venerdì 25 in piazza San Bartolomeo per discutere di acqua e rifiuti. Saranno rispettate tutte le norme per la prevenzione del contagio da covid-19.