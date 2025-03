Enna: il tema della violenza sugli operatori sanitari affrontato in ospedale con i cittadini

PUBBLICITÀ

La giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari è stata celebrata con grande partecipazione mercoledì scorso presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna. Il flusso continuo di cittadini che si sono recati al CUP, ai servizi come il Pronto Soccorso, e ai reparti dell’Ospedale Umberto I di Enna è stato oggetto di delicati e cortesi approcci da parte del personale sanitario che ha esposto i motivi dell’iniziativa.

I due banchetti informativi allestiti, le interviste agli operatori sanitari, le brochure informative distribuite e i colloqui “face to face” con gli utenti hanno attirato l’attenzione dei cittadini presenti in ospedale sulle problematiche legate alle aggressioni nei confronti del personale sanitario. Gli operatori sanitari presenti, medici, infermieri del Pronto Soccorso e della Psichiatria , OSS, operatori URP e volontari della Croce Rossa, sono stati organizzati e diretti dal team multiprofessionale individuato dal Direttore Generale, dott. Mario Zappia, per la realizzazione dell’evento.

Il Dirigente della Unità Operativa Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, il dirigente Qualità e Rischio Clinico, dott. Piefranco Mirabile, la dottoressa Linda Vitali, medico del Pronto Soccorso di Piazza Armerina, la psicologa Brenda Cervellione in servizio presso l’SPDC dell’Umberto I, e la responsabile dell’URP e Comunicazione, Antonella Santarelli, hanno ideato il progetto che continuerà nel tempo a sensibilizzare e a promuovere azioni sull’argomento. La dottoressa Linda Vitali è stata affiancata nel corso dell’evento anche da infermieri del Pronto Soccorso di Piazza Armerina.

“Questa campagna nasce per costruire e rafforzare la fiducia, promuovere rispetto e diffondere consapevolezza verso chi lavora per la nostra salute” hanno spiegato medici, infermieri e operatori ai cittadini.

“Solo l’impegno comune può favorire un clima di fiducia e rispetto nei confronti di chi ogni giorno presta servizio a favore del bene e della tutela della salute di tutti” dichiarano la dott.ssa Digrigoli e il dott. Mirabile.

“La giornata dedicata al contrasto della violenza, sostenuta dai vertici aziendali, ha riportato all’attenzione la piaga che affligge soprattutto i reparti a rischio – afferma la dottoressa Linda Vitali -. Sono grata alla Direzione Aziendale, alla Dott.ssa Di Grigoli e al Dottore Mirabile perché mi hanno dato la possibilità, come professionista sanitaria in prima linea, di sperimentare con questa esperienza di incontro le narrazioni dei pazienti”.