Enna, il Teatro Neglia si illumina di blu per la Giornata internazionale delle lingue dei segni

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Si è celebrata ieri la Giornata internazionale delle lingue dei segni. L’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Enna, rappresentato dalla presidente Agata Ardillio e dai membri del consiglio direttivo, ha organizzato un evento alle ore 190 davanti al Teatro Neglia, illuminato per l’occasione di luce blu.

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La presidente ha illustrato il significato della “Luce Blu”, un’iniziativa promossa dalla WFD (Federazione mondiale dei sordi) come simbolo della lotta delle comunità sorde per il riconoscimento dei diritti umani. Proprio a Roma, dal 23 al 26 settembre, si svolge l’evento ufficiale per celebrare il 75° anniversario della fondazione della federazione. La data del 23 settembre è stata scelta a livello globale per ricordare la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni esistenti nel mondo.

Durante l’incontro è stata inoltre sottolineata l’importanza cruciale dell’accessibilità in contesti fondamentali come le scuole, gli ospedali e i vari sportelli pubblici e privati, con l’auspicio di raggiungere un’inclusione sempre maggiore in futuro.

L’ENS di Enna rivolge un ringraziamento ai consiglieri comunali presenti all’evento, gli avvocati Barbarino e Di Salvo.