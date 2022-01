Enna: il TAR annulla l’ordinanza, la scuola torna in presenza

Il TAR ha annullato, sospendendone l’efficacia, l’ordinanza del sindaco di Enna che aveva sospeso le attività didattiche in presenza fino al 19 gennaio.

Da domani, quindi, le attività scolastiche riprenderanno in presenza nel territorio comunale.

“Credo sia opportuno evidenziare – commenta Maurizio Dipietro – che abbiamo adottato l’ordinanza facendo riferimento all’ordinanza del presidente della Regione il quale autorizzava i sindaci in zone rosse e arancioni a emettere ordinanze ove vi fossero particolari ragioni di pericolo. Val la pena di ricordare, infatti, che Enna è stata ed è tutt’ora oggetto di contagi in una misura particolarmente elevata, tanto che l’Asp aveva addirittura richiesto la proclamazione della zona rossa. Abbiamo, poi, chiesto alla stessa Asp il parere di competenza – prosegue Dipietro – al fine di sospendere le lezioni in presenza e abbiamo ricevuto parere favorevole. Quindi non solo riteniamo di aver rispettato tutti i presupposti di legge, ma resto convinto che il bene primario da tutelare sopra ogni altro rimanga quello della salute. Ciò non toglie – conclude – che rispetteremo il decreto cautelare del giudice amministrativo”.