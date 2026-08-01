Enna: il sostituto commissario Giuseppe Fichera lascia la Polizia di Stato dopo 39 anni di servizio

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Dopo una lunga e prestigiosa carriera al servizio dello Stato, segnata da un profondo senso del dovere e da uno straordinario legame con il territorio, il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, saluta il Sostituto commissario della Polizia di Stato Giuseppe Fichera, che ha dedicato una vita al servizio delle istituzioni e del territorio.

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Arruolatosi nel 1987, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, il Sostituto Commissario Fichera viene destinato alla Questura di Palermo, prestando servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) in anni complessi e fondamentali per la storia del nostro Paese.

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Nel 1992 il trasferimento al Commissariato di Leonforte, sempre nell’ambito delle Volanti, fino al dicembre 1993, anno in cui parte per il Corso Sottufficiali presso la Scuola di Caserta. Superato brillantemente il corso e dopo un breve periodo alla Questura di Enna, nel novembre 1994 giunge al Commissariato di Nicosia, struttura a cui legherà gran parte della propria vita professionale e personale.

A Nicosia si distingue fin da subito per le sue spiccate doti investigative, venendo assegnato alla Polizia Giudiziaria. Nel mese di ottobre del 2009 assume il ruolo di Responsabile della Sezione di P.G., guidando con determinazione, acume tattico e profonda umanità numerose ed importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno garantito legalità e sicurezza a tutto il territorio della provincia.

Punto di riferimento insostituibile per i colleghi e per l’intera cittadinanza, il Sostituto Commissario Ficheralascia il servizio attivo per il meritato riposo dellapensione, ricevendo il sentito ringraziamento dei superiori, dei colleghi di una vita e di tutta la comunità per l’eccellente lavoro svolto e l’esemplare dedizione alla divisa.