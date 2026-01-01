Enna, Il Solco: “Sul bilancio partecipato serve un cambio di metodo”

PUBBLICITÀ

Il presidente dell'associazione Il Solco di Enna, Salvatore Astorina, interviene sul percorso del Bilancio Partecipato, tracciando un bilancio critico dell'edizione 2025 e chiedendo un cambio di metodo nelle modalità di voto.

Astorina ricorda che «da tre anni, insieme ad amici e associazioni tra cui Il Solco ed Hope, partecipiamo al percorso del Bilancio Partecipato presentando progetti con serietà, trasparenza e rispetto per le persone», sottolineando come in questi anni sia stato ritenuto «fondamentale spiegare in modo chiaro cosa si stesse votando, senza scorciatoie né ambiguità», perché «la partecipazione è reale solo quando è consapevole».

Secondo il presidente de Il Solco, però, è necessario affermarlo apertamente: «il sistema di votazione basato sui fogli cartacei non funziona». Nel corso dell’edizione 2025, spiega, «numerose persone ci hanno fermato per raccontare di essersi sentite confuse o addirittura ingannate durante la votazione, dichiarando di non aver compreso pienamente cosa stessero firmando o votando». A questo si aggiunge, secondo Astorina, «un problema ancora più grave: l’attuale sistema non garantisce la correttezza e la verificabilità del voto», poiché «i voti non sono tracciabili, non risultano in modo chiaro e non è la prima volta che emergono queste criticità».

Una situazione che, a suo avviso, non può essere definita partecipazione: «Questo non può essere definito partecipazione. Questo non è un reale coinvolgimento dei cittadini. E soprattutto, non è un metodo corretto».

Astorina ribadisce che «il Bilancio Partecipato dovrebbe rappresentare uno strumento di democrazia, non di confusione» e per questo ritiene «indispensabile un cambio di metodo: una votazione online, tracciabile, chiara e accessibile a tutte e tutti, che garantisca trasparenza, correttezza e fiducia nel processo».

Se l’obiettivo, aggiunge, è «davvero quello di costruire partecipazione e fiducia nelle istituzioni», allora «servono regole chiare, informazioni complete e rispetto per chi sceglie di partecipare attivamente».

Il presidente de Il Solco conclude assicurando l’impegno dell’associazione anche per il futuro: «Da parte nostra, continueremo a fare la nostra parte come abbiamo sempre fatto: a viso aperto, con onestà, senza ambiguità né inganni, convinti che solo così la partecipazione possa essere autentica».