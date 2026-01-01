Enna, Il Solco: “Sul bilancio partecipato serve un cambio di metodo”

32 secondi ago
Il presidente dell’associazione Il Solco di Enna, Salvatore Astorina, interviene sul percorso del Bilancio Partecipato, tracciando un bilancio critico dell’edizione 2025 e chiedendo un cambio di metodo nelle modalità di voto.

Astorina ricorda che «da tre anni, insieme ad amici e associazioni tra cui Il Solco ed Hope, partecipiamo al percorso del Bilancio Partecipato presentando progetti con serietà, trasparenza e rispetto per le persone», sottolineando come in questi anni sia stato ritenuto «fondamentale spiegare in modo chiaro cosa si stesse votando, senza scorciatoie né ambiguità», perché «la partecipazione è reale solo quando è consapevole».

Secondo il presidente de Il Solco, però, è necessario affermarlo apertamente: «il sistema di votazione basato sui fogli cartacei non funziona». Nel corso dell’edizione 2025, spiega, «numerose persone ci hanno fermato per raccontare di essersi sentite confuse o addirittura ingannate durante la votazione, dichiarando di non aver compreso pienamente cosa stessero firmando o votando». A questo si aggiunge, secondo Astorina, «un problema ancora più grave: l’attuale sistema non garantisce la correttezza e la verificabilità del voto», poiché «i voti non sono tracciabili, non risultano in modo chiaro e non è la prima volta che emergono queste criticità».

Una situazione che, a suo avviso, non può essere definita partecipazione: «Questo non può essere definito partecipazione. Questo non è un reale coinvolgimento dei cittadini. E soprattutto, non è un metodo corretto».

Astorina ribadisce che «il Bilancio Partecipato dovrebbe rappresentare uno strumento di democrazia, non di confusione» e per questo ritiene «indispensabile un cambio di metodo: una votazione online, tracciabile, chiara e accessibile a tutte e tutti, che garantisca trasparenza, correttezza e fiducia nel processo».

Se l’obiettivo, aggiunge, è «davvero quello di costruire partecipazione e fiducia nelle istituzioni», allora «servono regole chiare, informazioni complete e rispetto per chi sceglie di partecipare attivamente».

Il presidente de Il Solco conclude assicurando l’impegno dell’associazione anche per il futuro: «Da parte nostra, continueremo a fare la nostra parte come abbiamo sempre fatto: a viso aperto, con onestà, senza ambiguità né inganni, convinti che solo così la partecipazione possa essere autentica».

