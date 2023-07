Enna: il Sindaco riceve gli scout in partenza per la Corea del Sud

PUBBLICITÀ

La delegazioni di scout dell’AGESCI ha incontrato oggi il sindaco di Enna Maurizio Dipietro in vista della loro partenza alla volta della Corea, dove quest’anno si terrà il 25° World Scout Jamboree, il raduno mondiale dello scoutismo, che vedrà la partecipazione di decine di migliaia di giovani da oltre 170 paesi che condivideranno cultura, esperienza e amicizia, mettendo in pratica una concreta cittadinanza globale.

Tre giovani, Giorgia Savoca, Giulia Bonasera e Andrea Cacciato, selezionati tra centinaia di candidati, prenderanno parte all’evento in qualità di rappresentanti degli scout italiani e sono stati ricevuti dal Sindaco per un saluto prima dell’inizio del loro grande viaggio.

Nei dodici giorni di campo Giorgia, Giulia e Andrea vivranno il motto “Drow your dream” (disegna il tuo sogno), quello di una pace globale, della sostenibilità ambientale, di uno sviluppo tecnologico e di una parità senza barriere. Al ritorno condivideranno la loro esperienze con tutti gli altri scout di Enna.

Il primo cittadino ha infatti voluto incontrare personalmente i giovani per estendere loro l’augurio di un buon viaggio da parte dell’amministrazione comunale e sottolineare l’importanza che questa esperienza avrà per la vita di ciascuno di loro, complimentandosi per lo spirito di avventura dimostrato con la partecipazione a questo evento.